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Військові: На Харківському напрямку росіяни залучають до бойових дій громадян Єгипту

05.08.2024 / 15:23
російські війська продовжують спроби вклинитися в оборону ЗСУ на Харківщині і залучають до бойових дій іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту.

Про це 4 серпня повідомило оперативно-тактичне угруповання Харків.

"У Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою БпЛА, проводить переміщення особового складу. Відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста. До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту", - зазначили військові.

У ЗСУ додали, що ворог здійснив переміщення та розосередження особового складу по бойових позиціях у районі населеного пункту Глибоке та безуспішно намагався атакувати українські позиції.

Протягом поточної доби у районах Глибокого та Вовчанська тривають чотири бойових зіткнення.

Крім того, в районі населеного пункту Лозова Рудка (рф) росіяни провели евакуацію власних безповоротних втрат.

Загалом за минулу добу в операційній зоні ОТУ Харків втрати ворога (безповоротні та санітарні) склали 99 осіб. Також українські захисники знищили та пошкодили 38 одиниць озброєння та військової техніки рф, 56 укриттів особового складу та пункт зберігання боєприпасів.

Харків
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