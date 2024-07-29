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У НСЗУ розповіли, чи зазначає лікар у е-направлені конкретний медзаклад, куди йти пацієнту

05.08.2024 / 18:30
Експерти Національної служби здоров’я України (НСЗУ) пояснили, чи відповідає дійсності той факт, що лікар, коли видає направлення на консультацію, аналізи або інструментальні обстеження, зазначає конкретний медичний заклад або лабораторію.

Щодо цього питання в НСЗУ відповіли коротко і лаконічно – це неправда.

У Службі пояснили, що в електронному направленні не вказується лікарня, до якої направляють пацієнта. В е-направленні зазначається, зокрема, крім іншої інформації:

код і назва медичної послуги;

інформація про медичний заклад, де працює лікар, який створив це направлення;

термін дії е-направлення тощо.

Таким чином, лікар не може наполягати на зверненні пацієнта до конкретної лікарні чи лабораторії. Пацієнт обирає необхідний медзаклад самостійно.

НСЗУ, направлення
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