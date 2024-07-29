У НСЗУ розповіли, чи зазначає лікар у е-направлені конкретний медзаклад, куди йти пацієнту

Щодо цього питання в НСЗУ відповіли коротко і лаконічно – це неправда.

У Службі пояснили, що в електронному направленні не вказується лікарня, до якої направляють пацієнта. В е-направленні зазначається, зокрема, крім іншої інформації:

код і назва медичної послуги;

інформація про медичний заклад, де працює лікар, який створив це направлення;

термін дії е-направлення тощо.

Таким чином, лікар не може наполягати на зверненні пацієнта до конкретної лікарні чи лабораторії. Пацієнт обирає необхідний медзаклад самостійно.