Рада може дозволити командирам військових частин мобілізовувати військовозобов’язаних

У Верховній Раді готують проєкт закону, що дозволить командирам військових частин мобілізовувати військовозобов’язаних, якщо ті хочуть проходити службу у відповідному підрозділі.

Про це повідомив народний депутат України, член парламентського Комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі Укрінформу.

«На стадії обговорення в комітеті, ми акцентували увагу на тому, що є військовослужбовці, які б хотіли служити в конкретних військових частинах. І тут треба розуміти, що в них є кілька варіантів потрапляння до цієї військової частини. Один з них - підписати контракт», - зазначив він.

Політик підкреслив, що оскільки в країні військовий стан, то є певні обмеження, зокрема щодо строків укладання контрактів. Водночас не усі, хто хотів би служити, чи ті, хто мобілізувався, готові підписати контракт.

«Єдиний варіант був, коли командир відповідної військової частини чи військового формування давав відношення на конкретного військовозобов'язаного, тоді його мали направити саме в ту військову частину. Але представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають свої розпорядки або замовлення Генерального штабу, і далеко не завжди готові були виконувати ці відношення від військових частин», - розповів депутат.

Веніславський поінформував, що наразі Генеральний штаб ЗСУ разом із Міністерством оборони, Комітетом ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки напрацював певний алгоритм, під який готується відповідна нормативно-правова база, аби «командири військових частин мали право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію залучення до служби в Збройних силах військовозобов'язаних, які готові мобілізуватись, але не готові укладати контракт». Командири зможуть мобілізувати таких осіб у свою військову частину.

Член профільного парламентського комітету уточнив, що законодавча ініціатива перебуває на стадії напрацювання в комітеті, і «як тільки буде готова, про це буде поінформовано всіх, і всі охочі зможуть скористатися саме такою можливістю».

За словами депутата, потрібно ще декілька днів, аби завершити усі необхідні процеси, і тоді законопроєкт буде презентовано суспільству.

«Я думаю, якщо всі учасники процесу своєчасно виконують свої зобов'язання або свої функції, то є всі можливості, що у вересні вдасться це запровадити на повну силу», - додав Веніславський.