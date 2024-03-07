Веніславський: У законопроєкті про мобілізацію допускають лише одне обмеження військовозобов’язаних громадян

Про це повідомив член комітету Верховної Ради Федір Веніславський під час брифінгу.

За його словами, депутати допускають не всі запропоновані обмеження у редакції документа, проголосованій у першому читанні.

«Право на розпорядження грошовими коштами, які перебувають на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортним засобом. Депутати дійшли консенсусу нині, і ми допускаємо лише одне обмеження — право керування транспортними засобами особи, яка не виконала вимогу ТЦК і не з’явилася для оформлення документів для уточнення даних і не з’явилася за повісткою, яку отримала», — сказав Веніславський.

Він додав, що законопроєкт допоможе уникнути зловживань правом на відстрочку від призову. Зокрема, це стосуватиметься норм щодо навчання у вишах та деяких норм щодо опіки над особами з інвалідністю.

«Нинішній закон не лімітує кількість вищих освіт, тобто людина може здобувати другу, третю, п’яту вищу освіту. І це буде підставою для отримання відстрочки від призову. Ми це точно приберемо і буде вже послідовна вища освіта, тобто передвища, вища, магістерська і аспірантура», – зазначив він.

Веніславський вказав, що не будуть слугувати підставами для відстрочки певні підстави щодо опіки над особами з інвалідністю. Зокрема, йдеться про випадки, коли на одну недієздатну особу оформлювалися як опікуни багато військовозобов’язаних.

За його словами, законопроєкт про мобілізацію можуть винести на голосування до кінця березня. Веніславський зазначив, що для остаточного формулювання висновку комітету знадобиться від одного до двох тижнів.

Після цього буде проголосовано висновок комітету перед розглядом у залі парламенту.