Колишній кандидат у народні депутати від забороненої партії очолив кафедру військової журналістики КНУ, - ЗМІ

Йдеться про Геннадія Ніколайчука, який балотувався до Верховної Ради за списком "партії шарія" під номером 20 у 2019 році. Про це повідомив "Детектор медіа".

Ніколайчука призначили керівником кафедри у листопаді минулого року.

Партія програла вибори, набравши 2,23% голосів і далі Ніколайчук працював начальником групи міжнародних зв'язків Центрального спортивного клубу Збройних сил України.

"Детектор медіа" надіслав запит до ВІКНУ щодо призначення соратника шарія начальником кафедри військової журналістики.

У пресслужбі Військового інституту коротко повідомили: "На даний момент ми розглядаємо цю ситуацію".

Також "Детектора медіа" повідомили, що через кілька тижнів після призначення на посаду начальника кафедри, 8 грудня 2023 року, Ніколайчук отримав звання полковника.

Ніколайчук є майстром спорту з боксу, віцепрезидентом Федерації боксу міста Києва, у 2017 році написав книгу "Золотарьов - тренер на рингу і в житті" про тренера братів Кличків. Також він є власником благодійного фонду "Країна спорту".