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Колишній кандидат у народні депутати від забороненої партії очолив кафедру військової журналістики КНУ, - ЗМІ

07.03.2024 / 17:27
Колишній кандидат у народні депутати від забороненої партії прокремлівського блогера анатолія шарія очолив кафедру військової журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Йдеться про Геннадія Ніколайчука, який балотувався до Верховної Ради за списком "партії шарія" під номером 20 у 2019 році. Про це повідомив "Детектор медіа".

Ніколайчука призначили керівником кафедри у листопаді минулого року.

Партія програла вибори, набравши 2,23% голосів і далі Ніколайчук працював начальником групи міжнародних зв'язків Центрального спортивного клубу Збройних сил України.

"Детектор медіа" надіслав запит до ВІКНУ щодо призначення соратника шарія начальником кафедри військової журналістики.

У пресслужбі Військового інституту коротко повідомили: "На даний момент ми розглядаємо цю ситуацію".

Також "Детектора медіа" повідомили, що через кілька тижнів після призначення на посаду начальника кафедри, 8 грудня 2023 року, Ніколайчук отримав звання полковника.

Ніколайчук є майстром спорту з боксу, віцепрезидентом Федерації боксу міста Києва, у 2017 році написав книгу "Золотарьов - тренер на рингу і в житті" про тренера братів Кличків. Також він є власником благодійного фонду "Країна спорту".

Ніколайчук
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