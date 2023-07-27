Ніколайчук: Через припинення зернової угоди Україна може втратити 2 млрд доларів

Про це сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на брифінгу.

"Наш базовий прогноз базується на припущенні, що зерновий коридор не функціонуватиме під час воєнного стану", – зазначив він.

При цьому у НБУ припускають, що обмеження з боку Євросоюзу щодо експорту сільгосппродукції "будуть діяти до 15 вересня і не будуть продовжені".

Ніколайчук прогнозує, що агроекспортери зможуть вивезти протягом маркетингового року, тобто з липня цього року по червень наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".

"Мова йде і про зернові, і про олію, і про іншу сільськогосподарську продукцію… Порівняно зі сценарієм, якщо б у нас функціонував "зерновий коридор", експорт продукції в другому півріччі цього року був би більший на приблизно на 2 млрд доларів", – зазначив він.