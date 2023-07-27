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Ніколайчук: Через припинення зернової угоди Україна може втратити 2 млрд доларів

28.07.2023 / 15:23
Через припинення зернової угоди експорт аграрної продукції з України за підсумками поточного року може виявитися на 2 млрд доларів меншим, ніж міг би бути.

Про це сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на брифінгу.

"Наш базовий прогноз базується на припущенні, що зерновий коридор не функціонуватиме під час воєнного стану", – зазначив він.

При цьому у НБУ припускають, що обмеження з боку Євросоюзу щодо експорту сільгосппродукції "будуть діяти до 15 вересня і не будуть продовжені".

Ніколайчук прогнозує, що агроекспортери зможуть вивезти протягом маркетингового року, тобто з липня цього року по червень наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".

"Мова йде і про зернові, і про олію, і про іншу сільськогосподарську продукцію… Порівняно зі сценарієм, якщо б у нас функціонував "зерновий коридор", експорт продукції в другому півріччі цього року був би більший на приблизно на 2 млрд доларів", – зазначив він.

НБУ, зернова угода, Ніколайчук
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