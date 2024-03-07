Войти | Зарегистрироваться
01:45

пятница,
08 марта
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Веніславський: Законопроєкт про мобілізацію набув політичного та суспільно-резонансного забарвлення

07.03.2024 / 10:12
Член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський зауважив, що законопроєкт про мобілізацію набув політичного та суспільно-резонансного забарвлення, і розповів, у яких питаннях членам комітету найважче дійти консенсусу під час його обговорення.

Про це він сказав на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ, відповідаючи на запитання, в яких питаннях під час розгляду законопроєкту найважче знайти консенсус.

«На превеликий жаль, в силу різних причин - об’єктивних, суб’єктивних - законопроєкт, який ми зараз розглядаємо, набув дуже суттєвого політичного і такого суспільно-резонансного забарвлення. І зараз певна частина колег, які подавали законодавчі пропозиції та поправки, фактично займаються політичним популізмом, тому що для нас важливо забезпечити баланс інтересів прав людини і також збереження територіальної цілісності державного суверенітету. За великим рахунком - самого факту існування Української держави і української нації, яку намагається знищити держава-терорист. Тому найбільш такими дискусійними, найбільш сенситивними і важкими в узгодженні є питання, пов’язані з підставами для відстрочки від призову на військову службу», - сказав Веніславський.

Іншим дискусійним питанням, за його словами, є питання, пов’язане з демобілізацією.

«Це найголовніше, тому що необхідно визначити чіткі терміни служби. Але знову ж таки ми розуміємо, що з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України, на відміну від довоєнного періоду, коли їхня чисельність була визначена на рівні 256 тисяч, а зараз реально чисельність зросла щонайменше в чотири рази. І багато з цих військовослужбовців з перших днів війни воюють. Відповідно, вони мають отримати чіткі часові рамки, коли вони зможуть бути з сім’єю протягом хоча б одного року», - сказав народний депутат.

Він відзначив, що ці два питання найбільш дискусійні.

Водночас Веніславський звернув увагу на ще одне питання - можливість за зверненням територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки в судовому порядку обмежувати права громадян, а саме - право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортним засобом.

«Депутати дійшли консенсусу на даний момент. І ми допускаємо лише одне обмеження - на право керування транспортним засобом, якщо особа не виконала умови ТЦК і не з’явилася для оформлення документів, для уточнення даних, або не з’явилася за повісткою, яку вона отримала», - додав Веніславський.

мобілізація, Веніславський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 марта
6 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.