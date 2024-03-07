Веніславський: Законопроєкт про мобілізацію набув політичного та суспільно-резонансного забарвлення

Про це він сказав на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ, відповідаючи на запитання, в яких питаннях під час розгляду законопроєкту найважче знайти консенсус.

«На превеликий жаль, в силу різних причин - об’єктивних, суб’єктивних - законопроєкт, який ми зараз розглядаємо, набув дуже суттєвого політичного і такого суспільно-резонансного забарвлення. І зараз певна частина колег, які подавали законодавчі пропозиції та поправки, фактично займаються політичним популізмом, тому що для нас важливо забезпечити баланс інтересів прав людини і також збереження територіальної цілісності державного суверенітету. За великим рахунком - самого факту існування Української держави і української нації, яку намагається знищити держава-терорист. Тому найбільш такими дискусійними, найбільш сенситивними і важкими в узгодженні є питання, пов’язані з підставами для відстрочки від призову на військову службу», - сказав Веніславський.

Іншим дискусійним питанням, за його словами, є питання, пов’язане з демобілізацією.

«Це найголовніше, тому що необхідно визначити чіткі терміни служби. Але знову ж таки ми розуміємо, що з початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України, на відміну від довоєнного періоду, коли їхня чисельність була визначена на рівні 256 тисяч, а зараз реально чисельність зросла щонайменше в чотири рази. І багато з цих військовослужбовців з перших днів війни воюють. Відповідно, вони мають отримати чіткі часові рамки, коли вони зможуть бути з сім’єю протягом хоча б одного року», - сказав народний депутат.

Він відзначив, що ці два питання найбільш дискусійні.

Водночас Веніславський звернув увагу на ще одне питання - можливість за зверненням територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки в судовому порядку обмежувати права громадян, а саме - право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортним засобом.

«Депутати дійшли консенсусу на даний момент. І ми допускаємо лише одне обмеження - на право керування транспортним засобом, якщо особа не виконала умови ТЦК і не з’явилася для оформлення документів, для уточнення даних, або не з’явилася за повісткою, яку вона отримала», - додав Веніславський.