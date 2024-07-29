Єрмак: Спільною метою всіх росіян має бути звільнення рф від божевільного диктатора путіна та його режиму

Про це Єрмак написав в своєму Telegram-каналі, передає УНН.

«Спільною метою всіх росіян має бути звільнення рф від божевільного диктатора путіна та його режиму, а не боротьба з санкціями. Санкції потрібно лише посилювати доти, доки росія продовжує збройну агресію. Бо вся суть режиму путіна - це бажання геноциду, знищення українців як нації, захоплення території», - заявив Єрмак.

Він зазначив, що санкції - це те, що стримує військову машину режиму і не дає йому розвиватися в бажанні вбивати людей, дітей.

"Посилення санкцій до повної зупинки ВПК рф, неможливості заробляти на експорті енергоносіїв, а разом з цим - і війни. Ось це ціль. Бо злочини режиму лише позбавляють майбутнього всіх росіян", - додав Єрмак.