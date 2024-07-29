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У ЦПД розповіли про фейковий документ, що начебто стосується змін у роботі ВЛК

05.08.2024 / 12:16
Наказ Міністерства оборони України про нібито скасування рішень ВЛК з 2022 року, що шириться у мережі, є фейком. Його створили задля зриву мобілізації та дискредитації відомства.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) у своєму Telegram-каналі.

Фейковий документ начебто стосується змін у роботі військово-лікарських комісій (ВЛК) при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

У поширеному сказано про те, що рішення ВЛК, видані у Київській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Житомирській областях місцевими ТЦК з 2022 року, визнані недійсними. Також зазначено, що військовозобов’язані у цих регіонах повинні зробити актуалізацію даних.

"Центр верифікував цю інформацію в МОУ та з’ясував, що це фейк. Документ складено з грубим порушенням вимог щодо оформлення, до того ж він містить чимало помилок. Наприклад, правильною є назва Центральна військово-лікарська комісія ЗСУ без додавання прийменника "при", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД підкреслили, що ці вкиди направлені на дискредитацію Міноборони України, поширення панічних настроїв та зрив загальної мобілізації. Центр порадив довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

фейк, ВЛК
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