У ЦПД розповіли про фейковий документ, що начебто стосується змін у роботі ВЛК

Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) у своєму Telegram-каналі.

Фейковий документ начебто стосується змін у роботі військово-лікарських комісій (ВЛК) при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

У поширеному сказано про те, що рішення ВЛК, видані у Київській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Житомирській областях місцевими ТЦК з 2022 року, визнані недійсними. Також зазначено, що військовозобов’язані у цих регіонах повинні зробити актуалізацію даних.

"Центр верифікував цю інформацію в МОУ та з’ясував, що це фейк. Документ складено з грубим порушенням вимог щодо оформлення, до того ж він містить чимало помилок. Наприклад, правильною є назва Центральна військово-лікарська комісія ЗСУ без додавання прийменника "при", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД підкреслили, що ці вкиди направлені на дискредитацію Міноборони України, поширення панічних настроїв та зрив загальної мобілізації. Центр порадив довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.