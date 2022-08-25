У єпархіях УПЦ допомагає переселенцям, українським військовим та нужденним

Храми, монастирі та волонтери у всіх єпархіях Української Православної Церкви надають допомогу ЗСУ, теробороні, медичним установам, біженцям та всім постраждалим внаслідок воєнних дій.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на news.church.ua, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія силами єпархій та монастирів Української Православної Церкви організується всебічна допомога всім, хто постраждав внаслідок бойових дій на території України.

Одеська єпархія УПЦ оголосила збір гуманітарної допомоги насельникам Святогірської лаври і біженцям, які нині перебувають. Принести допомогу для лаври можна до будь-якого храму Одеської єпархії.

Син благочинного храму Білгород-Дністровського округу протоієрея Рустіка Виходцева Миколай проживає в Італії та є чемпіоном Європи одного з видів спорту. Він звернувся до місцевих благодійних фондів і разом із друзями збирав кошти на придбання необхідного медичного обладнання.

Після кількох місяців збору коштів та придбання машини автомобіль швидкої допомоги був доставлений з Італії на кордон Румунії та України.

Медичний транспортний засіб на кордоні зустрів міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан і протоієрей Рустік Виходцев.

З благословення митрополита Бориспільського та Броварського Антонія секретар Бориспільської єпархії єпископ Переяслав-Хмельницький Діонісій відвідав села Плоске та Русанів, які постраждали від окупації російськими військами та передавав гуманітарну допомогу Українській Православній Церкві.

Митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій передав медичне обладнання та ліки до Харківської міської клінічної лікарні №2 ім. професора О.А. Шалімова.

Доправили благодійну гуманітарну допомогу до лікарні насельник Покровського чоловічого монастиря Харкова ієромонах Афанасій (Бельчиков) та волонтери єпархії.

Клірики храму святого рівноапостольного князя Володимира Харкова протоієрей Ростислав Сабельников та диякон Володимир Малиновський надали благодійну допомогу харків'янам, які мешкають у районі Салтівка.

У Кременчуцькій єпархії парафіяни Свято-Троїцького храму Кременчука на чолі з настоятелем протоієреєм Анатолієм Дружком вкотре передали продукти харчування вихованцям Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради. Також віруючі зібрали та передали кошти для Захисників України.

З нагоди Дня Незалежності України у дворі Благовіщенського храму міста Кропивницький було проведено благодійні святкові заходи для підтримки поранених захисників України.

Для дітей організували виступи творчих колективів, запальні ігри, цікаві майстер-класи, частування смаколиками.

«Спільними зусиллями разом із нашими благодійниками було зібрано 17 тисяч гривень, які будуть передані на лікування наших військових», – повідомили на офіційній сторінці у Фейсбуці храму Благовіщення Пресвятої Богородиці.