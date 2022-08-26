Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній відзначає 55-річчя

Керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський та Броварський Антоній (Паканич) сьогодні відзначає 55-річчя.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, митрополит Антоній сьогодні вночі звершив Божественну літургію у Києво-Печерській лаврі та проведе цей день у молитві за мир на нашій українській землі.

Митрополит Бориспільський та Броварський (у миру Паканич Іван Іванович) народився 25 серпня 1967 року в селі Чумалево Тячівського району Закарпатської області.

У 1982 році закінчив середню школу.

Службу в армії проходив із 1985 по 1987 рр. Подав документи до духовної семінарії 1988 року.

У 1994 році пострижений у чернецтво з ім'ям Антоній, на честь преподобного Антонія Печерського.

У 1995 році закінчив Московську духовну академію. Захистив дисертацію на тему: «Послання святого апостола Павла до Римлян у російській біблеїстиці». Займав посаду завідувача Церковно-археологічного кабінету при Московській духовній академії.

У 2002 році, згідно з поданим проханням, направлений у розпорядження Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Київського та всієї України Володимира (Сабодана) та призначений керівником Інформаційно-просвітницького центру Києво-Печерської лаври.

У 2004 році возведений у сан архімандрита. У 2006 році рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви обраний єпископом Бориспільським, вікарієм Київської митрополії.

З 2007 по 2017 рік – ректор Київської духовної академії та семінарії. У вересні 2008 року возведений у сан архієпископа.

Рішенням Священного Синоду УПЦ від 8 травня 2012 року призначений керуючим справами УПЦ. У 2013 році возведений у сан митрополита Бориспільської та Броварської єпархії.

Є постійним членом Священного Синоду УПЦ. Свій день народження та день тезоіменитства владика завжди зустрічає у храмі – Божественна літургія, сповідь та причастя.