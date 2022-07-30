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Керуючий справами УПЦ розповів, як стати вільним від пристрастей та пороків

30.07.2022 / 11:30
Керуючий справами УПЦ розповів, як стати вільним від пристрастей та пороків
Источник: Центр інформації УПЦ
Любов дається мужньому серцю, що кинуло виклик всьому тимчасовому

Божа любов є першоджерелом усіх проявів любові на землі.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) у відеоблозі «Простые истины» на каналі «Витражи».

«Свободу дає любов. Вона вивільняє людину з пут пристрастей та пороків. Саме пристрасті роблять нас рабами. Бог є любов. І Божественна любов присутня скрізь, у всьому Всесвіті. Без кінця та без краю. Нам потрібно відгукнутися на неї та впустити у своє життя», - сказав митрополит Антоній.

Владика зазначив, що любов це дар Божий, який посилається людині згори. «Не може людина самотужки пізнати її. Любов - божественної природи і можемо тільки вловлювати її контури, але не осягнути», - додав він.

«Любов дається мужньому серцю, що кинуло виклик всьому тимчасовому. Милосердний Господь, бачачи навіть наші малі кроки та боязкі наміри, зміцнює на спасительному шляху, втішаючи Своєю любов'ю», - вважає архієрей.

Керуючий справами УПЦ зазначив, що саме Божа любов, Божа іскра є першоджерелом усіх проявів любові на землі.

«Це і любов між подружжям, і батьківська любов, і дружба, і милосердя. Без божественної серцевини немає справжньої любові. Все інше - це ілюзія та самообман. На жаль, здебільшого люди задовольняються сурогатами, які вганяють ще в більше рабство, так і не звідавши за все життя спасительної і звільняючої сили любові. Ознака істинної любові - відблиск блаженства. Вона ніколи не викликає страху, не ранить, а підносить і звільняє», - пояснив владика.

На завершення митрополит Антоній нагадав, що любов треба стяжати все життя, і «за наші труди Господь, у потрібний момент, благословить нас даром любові».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоній
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