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Керуючий справами УПЦ розповів, чому важливо бути реалістом

02.08.2022 / 13:10
Керуючий справами УПЦ розповів, чому важливо бути реалістом
Источник: Центр інформації УПЦ
Церква вчить своїх чад у ставленні до світу, до життя бути реалістом

Потрібно не самообманюватися, а жити по правді, смиренно приймати реальність і з Божою допомогою змінювати її на краще.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) у відеоблозі «Простые истины» на каналі «Витражи».

«У нашому житті часто реальність не збігається із нашими бажаннями. Реагувати на це можна по-різному. Можна просто приймати реальність як незаперечний факт і підлаштовувати під неї свої бажання. Можна йти напролом і намагатися змінювати реальність. А можна вдати, що реальності немає, навіяти самому собі та оточуючим ілюзію того, що не існує і жити в цьому вигаданому віртуальному просторі», - сказав митрополит Антоній.

Владика вважає, що у перших двох випадках гармонія досягається через втрати. «У першому - через смиренність, у другому - через діяльність. Але результат цього коштуватиме», - додав він.

«Третій варіант на перший погляд найкомфортніший. Але це лише спочатку. Адже рано чи пізно, як не ховатись від реальності, вона все одно себе проявить. І тоді на людину чекає гірке розчарування», - продовжив керуючий справами УПЦ.
Архієрей зазначив, що уникнути страждань у цьому житті не вийде.

«Тому Церква і вчить своїх чад у ставленні до світу, до життя бути реалістом. Не будувати ілюзій, не ховатися від проблем. Це важливо як у звичайній людській діяльності, так і в духовному житті. Як каже Спаситель в Євангелії від Матвія: «Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його», - пояснив ієрарх УПЦ.

На завершення митрополит Антоній нагадав, що важливо всім нам не самообманюватися, а жити по правді, смиренно приймати реальність і з Божою допомогою змінювати її на краще.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоній
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