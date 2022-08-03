На Харківщині УПЦ передала допомогу медустановам

На Харківщині Українська Православна Церква передала допомогу в Інститут радіології та онкології, а також у пологове та паліативне відділення у місті Мерефа.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на eparchia.kharkov.ua, митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій передав до Інституту медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук України ліки та медичне обладнання.

Благодійну гуманітарну допомогу доправили насельник Свято-Покровського Харківського чоловічого монастиря ієромонах Клеопа (Лисенко) та волонтери Харківської єпархії.

Також владика передав ліки, медичне обладнання та дитячі засоби гігієни у відділення паліативної допомоги та пологове відділення міста Мерефи.

Допомогу доправив клірик Свято-Покровської обителі протодиякон Олександр Зорін.

Як повідомлялося раніше, у Харкові Українська Православна Церква передала медикам міста 10 машин швидкої допомоги.