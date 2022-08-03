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На Закарпатті освятили новий храм УПЦ

02.08.2022 / 12:10
На Закарпатті освятили новий храм УПЦ
Источник: Центр інформації УПЦ
На початку Літургії владика звершив освячення храму

На Закарпатті освятили новий храм Української Православної Церкви.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу Хустської єпархії, 1 серпня, у день пам’яті преподобного Серафима Саровського, єпископ Симеон звершив літургію у чоловічому скиті на честь преподобного Серафима Саровського села Крива.

На початку Літургії владика звершив освячення храму.

Як повідомлялося раніше, на Закарпатті у селі Довге Поле Ужгородського району освятили новий престол та оновлений храм Української Православної Церкви на честь святого пророка Божого Іллі.

В Одесі на території житлового комплексу «Сьоме небо» з'явиться новий храм Української Православної Церкви на честь первоверховних апостолів Петра та Павла.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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