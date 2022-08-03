На Закарпатті освятили новий храм УПЦ

На Закарпатті освятили новий храм Української Православної Церкви.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу Хустської єпархії, 1 серпня, у день пам’яті преподобного Серафима Саровського, єпископ Симеон звершив літургію у чоловічому скиті на честь преподобного Серафима Саровського села Крива.

На початку Літургії владика звершив освячення храму.

Як повідомлялося раніше, на Закарпатті у селі Довге Поле Ужгородського району освятили новий престол та оновлений храм Української Православної Церкви на честь святого пророка Божого Іллі.

В Одесі на території житлового комплексу «Сьоме небо» з'явиться новий храм Української Православної Церкви на честь первоверховних апостолів Петра та Павла.