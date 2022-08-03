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До Київських духовних шкіл подали документи 200 абітурієнтів

02.08.2022 / 11:40
До Київських духовних шкіл подали документи 200 абітурієнтів
Источник: Центр інформації УПЦ
Цього року документи для вступу на денну форму навчання до Семінарії подали 62 абітурієнти, а до магістратури – 32

У Київській духовній академії та семінарії Української Православної Церкви розпочалася вступна кампанія.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на kdais.kiev.ua, цього року документи для вступу на денну форму навчання до Семінарії подали 62 абітурієнти, а до магістратури – 32.

На заочне відділення Київської духовної семінарії подали документи 55 абітурієнтів, а до Київської духовної академії – 51.

Під час іспитів абітурієнти мають показати знання Святого Письма, богослов'я, церковної історії, іноземних мов, церковнослов'янської мови та церковних молитов. Також вступники повинні написати твір.

Перед початком іспитів в Академічному храмі на честь Різдва Божої Матері було звершено молебень, який очолив перший проректор протоієрей Сергій Ющик.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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