У Полтаві УПЦ щотижня годує біженців та нужденних

У Полтаві у храмах Української Православної Церкви відбулися щотижневі благодійні обіди для прихожан та усіх нужденних.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужюу Полтавської єпархії, парафіяни разом зі священниками на прихрамовій території роздавали теплу їжу прихожанам та всім, хто цього потребує.

Трапези організовують щонеділі після Божественної літургії.

При Свято-Макаріївському кафедральному соборі Полтави кожного дня з 12.00 до 13.00 відбуваються благодійні трапези для вимушених переселенців і біженців, а також для всіх нужденних.