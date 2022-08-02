У Черкасах освятили іконостас у храмі УПЦ

У Черкасах освятили новий іконостас у нижньому приділі Трисвятительського храму.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії, іконостас освячений у нижньому храмі святителя Софронія Іркутського.

На богослужінні було піднесено молитву про мир в Україні.

Після завершення літургії митрополит Феодосій звернувся до тих, хто молився, з проповіддю, в якій привітав духовенство та віруючих зі знаменною подією для приходу.

Як повідомлялося раніше, на Закарпатті освятили новий престол та оновлений храм на честь пророка Іллі.