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У Черкасах освятили іконостас у храмі УПЦ

01.08.2022 / 16:35
У Черкасах освятили іконостас у храмі УПЦ
Источник: Центр інформації УПЦ
Іконостас освячений у нижньому храмі святителя Софронія Іркутського

У Черкасах освятили новий іконостас у нижньому приділі Трисвятительського храму.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії, іконостас освячений у нижньому храмі святителя Софронія Іркутського.

На богослужінні було піднесено молитву про мир в Україні.

Після завершення літургії митрополит Феодосій звернувся до тих, хто молився, з проповіддю, в якій привітав духовенство та віруючих зі знаменною подією для приходу.

Як повідомлялося раніше, на Закарпатті освятили новий престол та оновлений храм на честь пророка Іллі.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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