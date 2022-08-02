На Рівненщині прихильники ПЦУ вимагають віддати їм храм УПЦ

На Рівненщині у селі Гільча на території Миколаївського храму прихильники ПЦУ влаштували конфлікт із релігійною громадою УПЦ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на rivne.church.ua, розкольники, спираючись на незаконні документи, надали права на храм, що належить релігійній громаді УПЦ.

За словами очевидців, члени новоствореної громади ПЦУ прийшли до храму з випискою з ЄДР про свою реєстрацію та почали вимагати передати їм храм, у якому звершують богослужіння віряни УПЦ. Парафіяни зустріли розкольників після недільного богослужіння на вулиці, біля дверей храму.

Ініціатором релігійного конфлікту у Гільчі є Катерина Тишковець, депутат Здовбицької ОТГ від партії «Європейська Солідарність». За розповідями місцевих жителів, Тишковець вже організувала захоплення храму у сусідньому селі Урвенна.

Прессекретар Рівненської єпархії УПЦ протоієрей Василій Начев розповів, що після виступу чиновниці він попросив представників поліції, які перебували на території храму, зафіксувати факт розпалювання міжконфесійної ворожнечі. «Вона (Тишковець, – Ред.) обізвала частину громади села Гільча зрадниками, незважаючи на те, що там стояли матері захисників, що воюють на фронті», – пояснив священник.

Присутні чотири священики ПЦУ після тривалої агресивної дискусії запропонували служити у храмі почергово.

Настоятель Миколаївського храму УПЦ архімандрит Герман (Кулакевич) у відповідь порадив спочатку встановити почергові богослужіння в храмах Урвенни, Коршева, Будеража, які два роки тому рейдери ПЦУ силоміць відібрали у релігійних громад УПЦ.

«Наша релігійна громада провела збори у церкві так, як вимагає того законодавство України, і залишилась вірна канонічній Церкві на чолі з Митрополитом Онуфрієм. Ви ж без оголошень та без запрошень настоятеля, тобто мене, провели збори, які, згідно із законодавством нашої країни, є неправомочними, і прийшли сюди з вимогами. Йдіть до суду, нехай тепер правосуддя вирішує, кому має належати храм. Усі необхідні документи, як доказ того, що наша релігійна громада є власником храму, ми надамо», – сказав отець Герман.