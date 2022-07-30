На Київщині УПЦ передали гуманітарну допомогу постраждалим від воєнних дій

«Місія Милосердя» Української Православної Церкви відвідала постраждалих від воєнних дій на Київщині.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Телеграм «Церква допомагає», 28 липня єпископ Переяслав-Хмельницький Діонісій у супроводі співробітників Синодального відділу УПЦ з соціально-гуманітарних питань привіз гуманітарну допомогу постраждалим Бориспільської єпархії.

«Багатодітні сім'ї, літні люди та нужденні жителі Калити, Заворичів, Шевченкового отримали продукти, теплі речі та засоби гігієни. Ці села особливо постраждали від бойових дій навесні цього року: обстрілами зруйновано та пошкоджено будинки, є вбиті жителі», - йдеться у повідомленні.

«Місія Милосердя» прагне допомогти тим, хто постраждав від війни, підтримати їх матеріально і духовно.

Підтримати «Місію Милосердя» можна за реквізитами.