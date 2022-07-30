Священник Полтавської єпархії УПЦ передав гуманітарну допомогу українським військовим

За підтримки Полтавської єпархії УПЦ доставлено гуманітарну допомогу захисникам України.

Як повідомляє Центр інформації з посиланням на пресслужбу єпархії, секретар Полтавської єпархії протоієрей Михаїл Волощук спільно з волонтерами Громадської спілки «Закарпатські Ґазди», лідером і вокалістом українського рок-гурту «Без обмежень» Сергієм Танчинцем, барабанщиком гурту Олексієм Бережним доставили гуманітарну допомогу військовослужбовцям, які знаходяться в зоні активних бойових дій.

Волонтери провідали Мукачівських героїв-прикордонників на передовій.

Передали їм транспортний засіб, засоби захисту та продукти харчування.

Як повідомлялося раніше, в Чернівецькій області парафіяни храму УПЦ на честь Воздвиження Хреста Господнього села Молодія передали автомобіль на потреби ЗСУ.