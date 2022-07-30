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Священники УПЦ відспівали дев’ятьох загиблих українських воїнів

29.07.2022 / 15:29
Священники УПЦ відспівали дев’ятьох загиблих українських воїнів
Источник: Центр інформації УПЦ
Вічна пам’ять загиблим Героям

Священники Української Православної Церкви провели в останню дорогу Захисників України, які обороняли нашу Державу від російського вторгнення.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, священники висловили слова співчуття рідним та закликали молитися за упокій душ загиблих воїнів.

У Почаєві 23 липня зустріли  тіло загиблого Захисника України Андрія Михальчука. Заупокійну літію за спочилим Героєм очолив настоятель Миколаївського храму міста протоієрей Петро Сович у співслужінні духовенства Тернопільської єпархії та Почаївської лаври.

Віддати шану Герою прийшли представники місцевої влади, військові побратими, священнослужителі, місцеві жителі.

На Одещині 24 липня у селі Лощинівка Одеської області провели в останню дорогу Захисника України Євгенія Качая. Відспівування загиблого воїна очолив вікарій Одеської єпархії архієпископ Болградський Сергій.

У селі Хоньківці Вінницької області 25 липня священник Могилів-Подільської єпархії звершив чин відспівування загиблого воїна Олександра Хухлея, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії.

У Кременчуцькій єпархії 26 липня у Всіхсвятському храмі селища Семенівка відспівали воїна ЗСУ Андрія Гребу, який загинув при обороні міста Маріуполь.

Ще двох Героїв цього ж дня відспівали у Полтавській єпархії.

Благочинний Машівського округу протоієрей Анатолій Чулей у співслужінні настоятеля Петропавлівського храму с. Селещина протоієрея Любомира Лозюка та кліриків Машівського благочиння звершив чин відспівування Захисника України Сергія Цеби.

Настоятель Свято-Троїцького храму селища Нові Санжари звершив чин відспівування Захисника України Олексія Горбункова.

У Володимир-Волинській єпархії 27 липня священники  у селі Дубечне провели в останню дорогу загиблого воїна Миколу Литвинця. 29-річний Захисник загинув 24 липня у боях під Донецьком. Без батька та чоловіка залишилися двоє маленьких дітей і вагітна дружина.

У Білоцерківській єпархії дня настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці у селищі Рокитне  протоієрей Олександр Тарасюк у співслужінні духовенства Рокитнянського благочиння звершив чин відспівування загиблого військовослужбовця ЗСУ Олексія Федоренка.

На Сумщині 28 липня у Вознесенському храмі міста Лебедин відбулося відспівування загиблого офіцера ЗСУ Івана Краснікова.

Вічна пам’ять загиблим Героям!

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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