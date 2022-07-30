Керуючий справами УПЦ розповів про духовне значення таїнства Причастя

Таїнство Євхаристії (Причастя) – головне таїнство Православної Церкви, що поєднує людину з Христом.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви з посиланням на сайт «Православная жизнь», про це сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

«Таїнство Євхаристії було встановлено Господом Іісусом Христом на Тайній вечері. Воно звершується під час головного церковного богослужіння – Божественної літургії. У Євхаристії хліб і вино стають справжнім Тілом і Кров'ю Христа Спасителя. І всі, хто приймає ці Святі Дари, входить у тісне єднання з Христом. У цьому полягає унікальність Євхаристії. Під час літургії у храмі відбувається справжнє диво, яке людський розум не може вмістити повною мірою. Не буде перебільшенням сказати, що всі церковні богослужіння існують заради Євхаристії, все наше духовне життя має бути спрямоване до Євхаристії. Тільки в Євхаристії наповнюється змістом наше церковне життя», – нагадав митрополит Антоній.

Владика пояснив, що згідно з вченням Православної Церкви, у таїнстві Євхаристії хліб і вино незбагненним чином стають істинними Тілом і Кров'ю Христовими. У цьому принципова відмінність православного вчення про Євхаристію від протестантського, згідно з яким євхаристичний хліб і вино – лише символ, образ, запорука духовного причастя.

«Згідно з вченням Церкви, Господь Іісус Христос у Євхаристичних Дарах присутній усією Своєю сутністю, тобто і Тілом, і Душею Свого людства, і Божеством. Весь Христос присутній у кожній частині Євхаристичних Дарів… Причащаючись будь-якої, навіть найменшої частки Святих Дарів, людина приймає в себе всього Христа, з'єднується з Ним», - поділився керуючий справами УПЦ.

Митрополит Антоній пояснив, що єднання з Христом у таїнстві Причастя є метою християнського життя і «одкровення про майбутнє, про те, що чекає на нас у домі Отця Небесного».

«Про необхідність причастя для спасіння християн ясно сказано в євангельській бесіді Спасителя про Хліб Життя: «Істинно, істинно кажу вам: якщо не будете їсти Плоті Сина Людського і пити Крові Його, то не будете мати життя в собі. Хто їсть Мою Плоть і п'є Мою Кров, має життя вічне; і Я воскрешу його в останній день» (Ін. 6:53-54). При цьому людина повинна усвідомлювати, що користь від Причастя обумовлена тим, як і в якому стані сама людина приступає до цього Таїнства, адже, за словами святого апостола Павла, негідне причастя не тільки не рятує людину, а й навпаки, звершується ним в суд та осудження», - нагадав владика.

Він звернув увагу, що людина духовно вмирає, якщо відмовляється від таїнства Причастя.

«Вживаючи з Євхаристичної чаші, ми стаємо причасниками Царства, яке чекає на нас на Небі. Християни не можуть мислити свого життя без Літургії. І тому Євхаристія – це те, в чому ми, православні християни, черпаємо свої сили, щоб нести у світ свідчення про Христа, свідчення про те, що Боже Царство не просто близько, що воно – усередині нас», - підсумував митрополит Антоній.