У Миколаєві від обстрілу постраждав храм УПЦ

У Миколаєві 28 липня внаслідок влучення ракети по водній станції Національного університету кораблебудування в Миколаєві пошкодження отримав розташований поруч храм святої великомучениці Катерини Української Православної Церкви.

Про руйнування повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич у своємуТелеграм, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«На щастя, ракета влучила у відкриту територію і навчальне обладнання уціліло. Частково зруйноване лише складське приміщення. У багатоповерхових будинках навколо частково пошкоджені вікна. Також вікна вибиті у церкві, яка розташована поруч», – зазначив Олександр Сенкевич.

Храм в ім’я святої великомучениці Катерини у Миколаєві збудований кілька років тому і має незвичайну дворівневу архітектуру. Її нижній храм в ім’я преподобного Іова, ігумена Почаївського знаходиться під землею.