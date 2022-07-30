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Єпископ УПЦ пояснив, що здатне змінити людину

29.07.2022 / 11:30
Єпископ УПЦ пояснив, що здатне змінити людину
Источник: Центр інформації УПЦ
Владика навів приклад святого князя Володимира, який до хрещення був жорстоким та нелюдяним, не знаючи, що таке милосердя

Щире покаяння кардинально змінює людину.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це єпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму Телеграмі.

«Відраза до гріха, очищення серця і прагнення спілкуватися з Богом – це і є покаяння», - пояснив єпископ Віктор.

Владика навів приклад святого князя Володимира, який до хрещення був жорстоким та нелюдяним, не знаючи, що таке милосердя.

«Після зустрічі з Христом усе змінилося. Жорстоке серце князя пом'якшилося, він відмовився від гріха і зробив усе, щоб виконати слово Боже: "Милості хочу, а не жертви" (Мф. 12, 7). Приклад князя сьогодні дуже актуальний. Тому що ми, незважаючи на те, що вважаємо себе віруючими, рідко пам'ятаємо про те, що віра – це не слова, а справи», - зазначив владика.

Він звернув увагу, що «покаяння – це саме те, що нам потрібно для зміни нашого життя, і для змін усіх світових процесів».

За його словами, важливо лише почути заклик Господа та змінити своє життя.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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