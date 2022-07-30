Єпископ УПЦ пояснив, що здатне змінити людину

Щире покаяння кардинально змінює людину.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це єпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму Телеграмі.

«Відраза до гріха, очищення серця і прагнення спілкуватися з Богом – це і є покаяння», - пояснив єпископ Віктор.

Владика навів приклад святого князя Володимира, який до хрещення був жорстоким та нелюдяним, не знаючи, що таке милосердя.

«Після зустрічі з Христом усе змінилося. Жорстоке серце князя пом'якшилося, він відмовився від гріха і зробив усе, щоб виконати слово Боже: "Милості хочу, а не жертви" (Мф. 12, 7). Приклад князя сьогодні дуже актуальний. Тому що ми, незважаючи на те, що вважаємо себе віруючими, рідко пам'ятаємо про те, що віра – це не слова, а справи», - зазначив владика.

Він звернув увагу, що «покаяння – це саме те, що нам потрібно для зміни нашого життя, і для змін усіх світових процесів».

За його словами, важливо лише почути заклик Господа та змінити своє життя.