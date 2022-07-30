Священник УПЦ пояснив, навіщо ходити до храму, якщо Бог у душі

Твердження, що «Бог у душі», а храм відвідувати не обов'язково – це виправдання та небажання жити духовним життям.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів благочинний другого Дарницького благочиння Української Православної Церкви, настоятель храму праведного Іоанна Кронштадтського протоієрей Нестор Коломієць.

«У який момент Бог опинився в душі людини, яка не ходить до храму? Часто буває достатньо подивитися на життя людини, подивитися їй у вічі, і зрозуміти, що навряд чи те, що вона говорить, що Бог у душі, є істиною. Це просто гарні слова, якими прикривають небажання духовно зростати, розвиватися, виправляти свої помилки та жити справжнім, серйозним християнським життям», - зазначив отець Нестор.

Священник наголосив, що відвідування храму, спільна молитва висловлює потребу людини в Богові, і дає відчуття спільності.

«Відвідування храму – це свято. Це участь у святі. У неділю ми святкуємо Воскресіння Христове. Кожного першого дня тижня за християнським літочисленням ми святкуємо перемогу Спасителя над смертю», - підсумував священник Нестор Коломієць.