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Священник УПЦ пояснив, навіщо ходити до храму, якщо Бог у душі

29.07.2022 / 11:05
Священник УПЦ пояснив, навіщо ходити до храму, якщо Бог у душі
Источник: Центр інформації УПЦ
Відвідування храму, спільна молитва висловлює потребу людини в Богові, і дає відчуття спільності

Твердження, що «Бог у душі», а храм відвідувати не обов'язково – це виправдання та небажання жити духовним життям.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це YouTube-каналу «Православная Церковь» розповів благочинний другого Дарницького благочиння Української Православної Церкви, настоятель храму праведного Іоанна Кронштадтського протоієрей Нестор Коломієць.

«У який момент Бог опинився в душі людини, яка не ходить до храму? Часто буває достатньо подивитися на життя людини, подивитися їй у вічі, і зрозуміти, що навряд чи те, що вона говорить, що Бог у душі, є істиною. Це просто гарні слова, якими прикривають небажання духовно зростати, розвиватися, виправляти свої помилки та жити справжнім, серйозним християнським життям», - зазначив отець Нестор.

Священник наголосив, що відвідування храму, спільна молитва висловлює потребу людини в Богові, і дає відчуття спільності.

«Відвідування храму – це свято. Це участь у святі. У неділю ми святкуємо Воскресіння Христове. Кожного першого дня тижня за християнським літочисленням ми святкуємо перемогу Спасителя над смертю», - підсумував священник Нестор Коломієць.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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