«Море» віруючих, святині та Хресний хід: у Києво-Печерській лаврі відзначили День Хрещення Русі – репортаж

Ранок буденного дня у столиці. Вулиця Лаврська. Місто неквапливо прокидається, захоплюючи у звичний ритм киян, які поспішають у своїх справах. Якщо пройти у вузькі ворота Троїцького надбрамного храму на територію Києво-Печерської лаври, то можна перенестись ніби в інший світ: сотні віруючих, які зібралися тут цілими сім'ями, духовенство та єпископат Української Православної Церкви у святковому одязі, посмішки дітей.

Там за воротами метушня, черги в метро, нервові автомобілісти у ранкових заторах, а тут, у Києво-Печерській обителі – відчуття загальної радості та благодаті.

28 липня у православних свято – День Хрещення Русі та день пам'яті святого рівноапостольного великого князя Володимира. На жаль, війна внесла свої корективи і в ці урочистості, адже за традицією у День Хрещення Русі у Києві на Володимирській гірці проходив святковий молебень та багатотисячний хресний хід центральними вулицями столиці до лаврської обителі. Цього разу всі урочистості були камерно локалізовані у лаврі.

«Так, шкода, звичайно, що немає Великого Хресного ходу. Коли йдеш містом і молишся разом із десятками тисяч єдиновірців, відчуття найпозитивніші. З іншого боку, подивіться зараз довкола: все красиво, святково, матусі з дітками, владики тут, наша віра з нами навіть у такі непрості часи», - ділиться своїми емоціями киянин Ігор Шивко.

Ближче до 8 ранку – «море» мирян та духовенства УПЦ на площі перед Успенським собором. Протяжний дзвін, що лунає з лаврської дзвіниці, закликав віруючих до молитви. Очолити святкове богослужіння прибув Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Предстоятель УПЦ благословив свою паству, духовенство, і вимощеною квітами та скошеними літніми травами доріжкою, пройшов до вівтаря на соборній площі. До квіткової доріжки відразу кинулися дітлахи, і почали збирати рослини, складаючи з них яскраві літні букети. «Дівчатка, тільки не топчіть квіти, збирайте акуратно, вони ж тепер освячені», - керувала подружками дошколярка.

Один із таких букетів дівчинка років п'яти вручила незнайомцю, який молився на лавці, чим, без сумніву, надзвичайно зворушила чоловіка.

Почалася святкова літургія та думки сотень віруючих злилися у єдину молитву.

Після богослужіння Блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся із проповіддю до пастви. «Сьогодні, дорогі браття та сестри, свята Церква молитовно звершує пам'ять святого рівноапостольного великого князя Володимира – нашого хрестителя та просвітителя. Колись, у перші роки християнської ери, на нашу землю прийшов святий апостол Андрій Первозванний, який приніс сюди слово проповіді про розп'ятого і воскреслого Христа. І насіння проповіді святого апостола Андрія впало на цю благословенну землю. Час від часу воно приносило свої плоди, але найбагатші плоди це насіння принесло у той час, коли жив і правив великий князь Володимир. Він хрестив увесь народ, і це було велике свято, адже багато тисяч людей прийшли до Христа і з людей безбожних вони стали благочестивими, з темних - стали світлими, з жорстоких - стали добрими», - сказав Предстоятель УПЦ.

Також Блаженніший Митрополит Онуфрій нагадав, що 28 липня в Україні відзначають світське свято – День Української Державності. І це невипадково.

«Ми, дорогі браття та сестри, також святкуємо сьогодні і державне свято – День Державності, бо князь Володимир заснував таку державу як Київська Русь. Наступниця Київської Русі – це Україна, адже ми живемо на цій території і сьогодні святкуємо день своєї державності. І ми молимося святому князю Володимиру, щоб він благословив нашу землю, благословив наш народ, щоб він своїми молитвами припинив кровопролиття на нашій землі. Ми віримо, що з молитвами святого князя Володимира Господь припинить ці вбивства і в нас запанує мир. Ми молимося святому князю Володимиру, щоб він дав нам силу виправляти себе самим. Багато озвучують, що людство має стати кращим. Так, людство має стати кращим, але це робиться єдиним шляхом: коли кожен із нас намагатиметься стати кращим. Якщо ми будемо поганими, але виправлятимемо інших, то ми в цьому не досягнемо успіху і позитивних добрих плодів від наших зусиль не буде. Кожен із нас повинен заглянути всередину себе і запитати себе самого: чи я є дійсним сином, нащадком святого князя Володимира не тільки за тілом, а й за духом? Чи маю я ту доброту, любов до Бога, яку мав князь Володимир? Якщо ми маємо це у собі – це похвально, але не можна зупинятися. Всі чесноти вдосконалюються і людина повинна постійно прагнути ставати кращою. Нехай молитвами святого князя Володимира Господь благословить усіх нас. Амінь!» – завершив проповідь Предстоятель УПЦ.

По завершенні літургії віруючі на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм рушили хресною ходою до Дальніх печер Києво-Печерської лаври, де було звершено молебень.

«Сьогодні дійсно особливе свято, адже в ці дні наш народ завдяки князю Володимиру прийняв православну віру і визначив свій шлях на багато століть уперед. Я рада, що маю можливість молитися Христу тут на своїй землі і відчувати це піднесення почуттів. Дуже сподіваюся, що наступний День Хрещення Русі ми святкуватимемо вже у мирній Україні і не боятимемося нічого», - поділилася своїми емоціями віруюча УПЦ киянка Ольга Прокопчук.

Завершилися молитви на могилі Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Володимира (Сабодана), де Предстоятель УПЦ звершив заупокійну літію. Але урочистості завершилися лише формально, адже світлі почуття ще надовго залишаться з кожним, хто перенісся цього дня до лаврської обителі з виру суєти мегаполісу.