Життя у Христі – шлях до праведності: Керуючий справами УПЦ про служіння Богу і людям

25 серпня керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич) святкує 55-річний ювілей.

Владика Антоній - добрий пастир, досвідчений керівник та талановитий проповідник.

Центр інформації УПЦ зібрав цитати з проповідей митрополита Антонія про служіння Богу та людям, силу істинної віри, любов та милосердя, у яких розкриваються духовні істини.

«Мета людського буття - день у день, рік у рік преображатися, прагнути Божественного Образу. Це нескінченна і безцінна праця. Преображаючись, ми відкриваємо нові грані буття, нові щаблі у взаєминах з Богом, нові глибини своєї особистості».

«Віра – це та сила, яка у кожному з нас, у кожній людині. Лише віра, як концентрація всіх людських сил до Бога, дає результат – спасіння».

«Справжній захист Церкви починається не з гучних декларацій та заяв, а з уваги до власної душі та щоденної боротьби з гріхом у собі. Тільки так ми зможемо зберегти вірність Церкві».

«Людина може виконувати всі свої обов'язки перед суспільством, сім'єю, законом, але залишатися усередині вільною. Не потурати собі та іншим, не брехати, не боятися, не здаватися, а бути, залишатися вірним Господу та Його Слову не зі страху, а з любові.

«Хто з нас бачив щасливого вбивцю, блудника чи злодія? Гріх – як отрута, наркотик, має властивість давати малу насолоду, але руйнує людину. Справжня свобода - життя без гріха».

«Віра - не просто слова, справжня віра проявляється через добрі думки, добрі слова та добрі справи».

«Чуйність, співчуття і добро щодо інших людей з'єднують нас з ними, адже, допомагаючи ближньому, виявляємо, що людина, в долі якої взяли участь, перестає бути для нас чужою, вона входить у наше життя. Господь обов’язково віддячить за милосердя».

«Завдання Церкви – привести людей до Бога. Якщо люди помиляються і не розрізняють меж між добром і злом, то ми, як пастирі, маємо зробити все можливе, щоб допомогти їм перемогти цей гріховний стан».

«Ми повинні пізнати Бога, полюбити Його і з'єднатися з Ним. Все наше життя – це нескінченний гімн любові Богу».

«Життя у Христі – це шлях до праведності, боротьба з гріхом. На цьому шляху людина може оступатися, падати, вчиняти гріхи, але вона завжди має бути відкритою до покаяння, до усвідомлення своєї недосконалості і до прагнення змінити своє життя на краще».

«Господь часом зволікає давати просиме, відчуваючи силу наших переконань і міцність віри. Все подасться у потрібний час. Наша справа – слідувати заповідям Христа».

«Головна зброя християнина – молитва. І чим відчайдушніша ситуація, тим сильнішою вона має бути. Церква залишається зі своїм народом і молиться за мир. Молитва за людей, молитва за мир – це те, що зараз найважливіше».

«Любов дається мужньому серцю, що кинуло виклик всьому тимчасовому. Милосердний Господь, бачачи навіть наші малі кроки та боязкі наміри, зміцнює на спасительному шляху, втішаючи Своєю любов'ю».

«Мета людського життя - це вічне спасіння, яке полягає в єднанні з Богом, у єдності з Творцем, в якому людина отримує і вічне блаженство, і вічність».

«Молитва часто сильніша за всі слова. І навіть там, де, здавалося б, розірвані всі родинні та дружні зв'язки, залишається молитовний зв'язок – зв'язок з Богом. А Господь у Своїм невичерпному милосерді здатний і об'єднати всіх, хто був розділений людськими помилками, гріхами та пристрастями».

«Основою церковного життя віруючої людини є богослужіння. Богослужіння — це наше спільне вираження любові до Бога».

«Сьогодні війна йде не лише між арміями, вона йде у серцях кожного з нас. Важливо не посіяти у своєму серці насіння злості та ненависті. Слід пильно охороняти своє серце в чистоті та мирі. Мир не прийде на нашу землю, якщо його не буде у наших серцях».

«Опираючись на Господа, повністю довіряючи Йому, ми в кожний момент життя отримуємо потрібну нам допомогу та підтримку через знайомих і незнайомих людей, через близьких і далеких, через неймовірний збіг обставин, через неймовірні та непередбачувані події та ситуації».

«Служіння Господу – в усвідомленому проходженні всіх випробувань, що випали на нашу долю, у прийнятті особистої Голгофи, у збереженні вірності Христу до кінця».

«Життя – мить, яке готує нас до прекрасного і нескінченного життя у Христі. Не треба це життя ускладнювати та ставити інші цілі. Потрібно просто жити з Богом!».