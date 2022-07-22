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Життя у Христі — це завжди перемога: Керуючий справами УПЦ про Церкву, віру і служіння Богу

22.07.2022 / 16:50
Життя у Христі — це завжди перемога: Керуючий справами УПЦ про Церкву, віру і служіння Богу
Источник: Центр інформації УПЦ
Відданість вірі та Церкві Христовій – запорука нашого спасіння

Завтра Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Печерського – засновника Києво-Печерського монастиря.

Цього дня керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) святкує день небесного покровителя. Ім'я на честь преподобного Антонія Печерського владика отримав під час чернечого постригу у 1994 році, до останнього моменту не знаючи, хто зі святих стане його небесним покровителем.

Центр інформації УПЦ зібрав цитати з проповідей владики Антонія про Церкву, любов, довіру та служіння Богу, у яких розкриваються духовні істини.

 ЦЕРКВА

«Відданість вірі та Церкві Христовій – запорука нашого спасіння».

 «Завдання Церкви – привести людей до Бога. Якщо люди помиляються і не розрізняють меж між добром і злом, то ми, як пастирі, маємо зробити все можливе, щоб допомогти їм перемогти цей гріховний стан».

 «У Церкви, крім благодійності, є важливіша мета, до якої може привести людину тільки Вона. Церква покликана дбати про безсмертну душу».

 «Церква – це двоскладовий організм, який існує у просторі-часі нашого земного існування і водночас – у вічності, у реаліях Небесних. Підходити до неї з погляду грішних світських категорій – отже, не бачити суті».

 «Церква не інститут морального задоволення мінливих мас. Слово Церкви – це не слово догоджання будь-кому. Слово Церкви є проповіддю про Христа Спасителя. Слово Церкви є молитвою. Слово Церкви – це втіха для тих, хто страждає».

 

 ЛЮБОВ

«Любов - єдиний шлях до безсмертя для живих і померлих».

 «Любов Божа настільки велика до нас, що вона здатна обмежити себе: якщо людина не хоче жити з Богом, вона отримує таку можливість і в житті земному, і у вічному житті».

 «Люди ніколи не зможуть змінити на краще своє життя через ненависть, злість та осуд. Ми змінюємося на краще тільки через прощення та любов».

 «Лише люблячи ближнього і смиряючись перед Богом, людина може побачити у своєму житті Творця і розраховувати на Його милосердя».

 

ДОВIРА

«Потрібно так само вірити Господу, як Він вірить людині».

 «Абсолютна відданість Богу – мета, до якої треба йти все своє життя».

 «Ми – малі діти, і наша справа довіряти Отцю Небесному. Довіряти у всьому, що з нами відбувається. Довіряти Його благому Промислу за нас. Вірити у те, що ми не залишені та не забуті».

 «Опираючись на Господа, повністю довіряючи Йому, ми в кожний момент життя отримуємо потрібну нам допомогу та підтримку через знайомих і незнайомих людей, через близьких і далеких, через неймовірний збіг обставин, через неймовірні та непередбачувані події та ситуації».

 «Які б події не бентежили душу, ми завжди і в усьому повинні довіряти Господу і молитися Йому, боротися з зневірою, маловір'ям, власними гріхами, щоб очиститися від зла, позбутися всього суєтного і миттєвого, з'єднатися з Господом нашим. Смиренність, терпіння, надія, віра та любов».

 

СЛУЖІННЯ БОГУ

«Життя у Христі – це завжди перемога і протистояння, радість і любов, віра та надія».

 «Святі є серед нас. Це, в тому числі, люди, які не зраджують християнським принципам, долають природний страх, залишаються вірними Церкві Христовій, незважаючи ні на що, вірять у те, що вони проповідують».

 «Служіння Господу – в усвідомленому проходженні всіх випробувань, що випали на нашу долю, у прийнятті особистої Голгофи, у збереженні вірності Христу до кінця».

 «Наша реальність – це життя у Христі. Господь – центр та сенс життя. З Ним нічого не страшно, все можна подолати».

 «Ми не залишені на свавілля долі, не кинуті, а перебуваємо у надійних руках самого Господа і маємо помічниками усіх святих нашої Церкви».

 «Найкращим доказом нашої віри будуть конкретні добрі справи. У цьому й полягає дотримання слова Спасителя».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоній
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