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На Рівненщині вшанували чудотворну ікону Богородиці, за молитвами до якої зцілюються від холери та безпліддя

22.07.2022 / 15:30
На Рівненщині вшанували чудотворну ікону Богородиці, за молитвами до якої зцілюються від холери та безпліддя
Источник: Центр информации УПЦ
Матушка Вероніка розповіла про диво, яке явила Мати Божа

На Рівненщині у Дерманському Свято – Троїцькому жіночому монастирі вшановували образ, який  150 років тому врятував людей від холери.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на пресслужбу Рівненської єпархії, на святині є інформація про те, що ікона Божої Матері  рятувала села Здолбунівщинивід холери та по молитвам було зцілення від сліпоти.

«Напис датується 1872 роком, це означає, що у цьому році ми відзначаємо 150 річний ювілей цієї події, – розповідає ігуменя Вероніка ( Зошук), настоятелька Свято – Троїцького жіночого монастирі у Дермані. – точна дата походження ікони не відома. Наша Казанська Божа Матір насправді проявляє свою милість до тих, хто до неї молитовно звертається, по молитвах отримує зцілення від різних недуг».

Матушка Вероніка розповіла про диво, яке явила Мати Божа.

«Приїхали паломники, подружня пара, яка довгий час не мала дітей, вони до мене звернулись, а я їх до чудотворного образу підвела. Вони помолились, а через майже два роки з дитинкою на руках приїхали подякувати Богородиці. Жінка розповіла, що тоді, у ікони, просила дівчинку, Мати Божа допомогла»,- поділилася настоятельниця.

У обителі переконані, що сильна віра, палка молитва перед святим образом Казанської Божої Матері може й тепер допомогти Україні здолати війну і досягти миру.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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