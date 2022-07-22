Єпископ УПЦ пояснив, що допоможе знайти радість

Чисте серце та довіра Богові допомагає наповнити серце радістю та миром.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це єпископ Віктор (Коцаба) написав у своєму Телеграмі.

«Є люди, які буквально випромінюють світло навколо себе. Незалежно від ситуації, вони зберігають внутрішній душевний мир, завжди радісні та добрі, спокійні та розважливі. Бути поряд з такою людиною – це як перебувати біля джерела чистої води у спекотний сонячний день. Коли зустрічаєш подібних людей, то завжди радієш, що є у світі справжні християни. А найголовніше – на власному досвіді розумієш , що є Людинолюбний Господь», – зазначив єпископ Віктор.

Владика підкреслив, що в сучасному світі, часто наповненому злістю і ненавистю, зустріти людину, яка радіє істинною радістю, - диво.

«Дивишся на людину, зовні звичайну, часто навіть надто звичайну, але раптом у якийсь момент через цю «звичайність» просвічує образ Божий. Нам православним християнам просто необхідно бути такими. «Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний» (Мф. 5, 47) – каже Христос, звертаючись до кожного з нас», – нагадав єпископ Віктор.

Він поділився думками преподобного Макарія Єгипетського, який у тлумаченні цього заклику Господа нагадує, що християни повинні стати «обителлю досконалої чистоти», як душа, яка була створена спочатку за образом і подобою Божою.

«Ті, хто спрямовує свій погляд до досконалої мети небесного покликання, вірить Богодуховним Писанням і подвизається, наскільки можливо їм, у блазі, робляться краще у всьому – у віданні, вірі та справах – тих, які не вірять у (можливість) досягнення цієї мети», – пише преподобний Макарій.

«Спробуємо ж і ми бути кращими у вірі, віданні та справах, щоб завжди, прагнучи досконалості, наповнюватися Духом Святим, Духом миру та любові», - підсумував єпископ Віктор.