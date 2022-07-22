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На Хмельниччині віруючі УПЦ відстояли свій храм від рейдерського захоплення

22.07.2022 / 14:20
На Хмельниччині віруючі УПЦ відстояли свій храм від рейдерського захоплення
Источник: Центр информации УПЦ
Священник піднявся на дзвіницю і дзвоном закликав віруючих на захист храму

У Шепетівці віруючі Української Православної Церкви зібралися біля Михайлівського собору на молитовне стояння та відстояли храм від захоплення.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на сторінку собору у Фейсбук, 8 липня за вказівкою міської влади Михайлівський кафедральний собор УПЦ передали ПЦУ, підробивши реєстраційні документи.

Громада храму подала до суду на начальника Хмельницької ОВА. Собор опечатали. Проте, не чекаючи на рішення суду, активісти ПЦУ спробували захопити храм.

Разом з активістами ПЦУ прибули вантажівки із робітниками.

До храму прийшли члени Михайлівської громади Української Православної Церкви. Священник піднявся на дзвіницю і дзвоном закликав віруючих на захист храму. Парафіяни стали перед замкненими дверима і молилися.

Активісти ПЦУ були вимушені залишити прихрамову територію.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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