Священник УПЦ розповів, як у храмі поминати померлих

Православний християнин на початку богослужіння може написати у записці за упокій імена тих людей, про яких він хоче помолитися.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це настоятель Свято-Воскресенського храму пам'яті загиблим та ветеранам Афганістану протоієрей Сергій Ющик розповів на YouTube-каналі «Православная Церковь».

«Поминання померлих за богослужінням звершується щодня. Якщо православний християнин прийшов у храм і хоче помолитися за померлих, він на початку богослужіння може написати у записці за упокій імена. Ця записка обов'язково буде прочитана священнослужителем під час проскомідії, і імена будуть згадуватися на заупокійній ектенії», - пояснив отець Сергій.

Священник звернув увагу на те, що під час богослужіння можна молитися про свої прохання.

«Поминання близьких померлих і живих під час богослужіння буде більш правильним під час «Херувимської пісні». Оскільки є богослужбові приписи, що не священник, а диякон, який звершує кадіння, у цей час згадує «их же хощет живых и умерших». І також під час співу «Достойно єсть» після Євхаристичного канону священнослужитель у вівтарі згадує померлих, за яких його попросили помолитися», - підсумував протоієрей Сергій Ющик.