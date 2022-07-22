У єпархіях УПЦ організували щоденні обіди для нужденних

Храми та монастирі Української Православної Церкви підтримують постраждалих від війни.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, у Харкові при храмі священномученика Олександра, архієпископа Харківського щодня готують та роздають гарячу їжу для нужденних харків’ян.

У Івано-Франківську відділ благодійності та соціального служіння УПЦ організовує благодійні обіди, які на території собору Різдва Христового (вул. О. Довженка 2) гарячі обіди можна отримати щоденно з 12.00 до 14.00. Щоденно потребуючі люди отримують харчові продукти та за потребою медичні препарати та одяг.

Щодня понад 200 жителів Сєвєродонецька отримують гаряче харчування у Христо-Різдвяному кафедральному соборі міста.

Як повідомлялося раніше, на залізничному вокзалі Одеси священнослужителі, православна молодь та волонтери щоденно, без вихідних, готують чай та випічку для біженців. Кілька днів на тиждень відбувається роздача комплексних обідів.