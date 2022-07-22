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У єпархіях УПЦ допомагають воїнам ЗСУ, біженцям та нужденним

22.07.2022 / 12:10
У єпархіях УПЦ допомагають воїнам ЗСУ, біженцям та нужденним
Источник: Центр информации УПЦ
З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія силами єпархій та монастирів Української Православної Церкви організується всебічна допомога всім, хто постраждав внаслідок бойових дій на території України

Храми та монастирі усіх єпархій Української Православної Церкви надають допомогу ЗСУ, теробороні, медичним установам, біженцям та всім постраждалим внаслідок військових дій.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія силами єпархій та монастирів Української Православної Церкви організується всебічна допомога всім, хто постраждав внаслідок бойових дій на території України.

У Ніжинській єпархії настоятель Хрестовоздвиженського храму селища Срібне протоієрей Іоанн Багмет разом з парафіянами зібрали кошти та придбали необхідний для Захисників України прилад нічного бачення.

Також для прихожанина храму, який несе службу у Збройних Силах України, було зібрано 5 тис. гривень, необхідних для придбання бронежилета.

Ще одному воїну з місцевої бригади військовослужбовців протоієрей Іоанн Багмет з прихожанами зібрали гроші для лікування його сина Івана.

Завдяки підтримці БФ «Фавор» діти внутрішніх переселенців мають змогу оздоровитися й пройти курс психологічної реабілітації у таборі «ШАНС».

«Програма психологічної реабілітації в оздоровчому таборі “ШАНС” – це чудова можливість для дітей війни навчитися долати стрес і страхи, які спричинила війна, завести нові знайомства та дружні стосунки. Це нагода відпочити й насолодитися природою мальовничої Хмельниччини – на березі Дністра, в Бакотській затоці», – йдеться у повідомленні офіційної сторінки у Фейсбук БФ «Фавор».

Також благодійний фонд «ФАВОР» придбав нові ліжка для гемодіалізу для маленьких пацієнтів відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій лікарні «ОХМАТДИТ», а наразі шукає допомогу для придбання нових матраців для хворих діток.

На Віннитчині митрополит Варсонофій освятив спеціально облаштований автомобіль для потреб військових Збройних Сил України.

На Закарпатті з благословення митрополита Феодора та за сприяння настоятеля Свято-Троїцького храму Мукачева протоієрея Ярослава Поповича в одному із рекреаційних комплексів Закарпаття, у селі Кольчино, організували активний відпочинок для дітей-переселенців з м. Дніпра.

У Харкові братія Покровського чоловічого монастиря передала комплексні обіди та засоби гігієни до Харківської обласної психіатричної лікарні №3.

У Кременчуцькій єпархії волонтери передали Захисникам України чергову партію допомоги, до складу якої входили продукти харчування та медикаменти.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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