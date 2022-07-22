На Рівненщині суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження проти голови облради через заклики до захоплень храмів УПЦ

На Рівненщині суд виніс ухвалу, у якій зобов’язав Національну поліцію відкрити кримінальне провадження проти голови Рівненської обласної ради Сергія Кондрачука.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на rivne.church.ua, 20 липня відбулося засідання Рівненського міського суду, на якому розглянули колективну скаргу духовенства Рівненської єпархії Української Православної Церкви, щодо не внесення відомостей про кримінальні правопорушення, вчинені Сергієм Кондрачуком, до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Сергій Кондрачук, зловживаючи своїм службовим положенням та керуючись особистими релігійними переконаннями, розпалює у воєнний час міжконфесійну ворожнечу в Рівненській області, закликає до захватів храмів УПЦ, принижує вірян та священників УПЦ, тим самим порушуючи їх конституційні права», - підкреслили у єпархії.

Слідчий суддя задовольнив скаргу та зобов’язав Головне управління Національної поліції в Рівненській області невідкладно розпочати розслідування справи.

«Рішення законне. Кожен громадян України має рівні права, згідно Конституції України. Відтак, кожен, хто порушує ці права через якісь власні уподобання буде відповідати перед законом», – коментує ухвалу правозахисниця Рівненської єпархії УПЦ Раїса Дмитренко.