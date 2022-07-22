Войти | Зарегистрироваться
06:46

суббота,
23 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Рівненщині суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження проти голови облради через заклики до захоплень храмів УПЦ

22.07.2022 / 11:43
На Рівненщині суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження проти голови облради через заклики до захоплень храмів УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Слідчий суддя задовольнив скаргу та зобов’язав Головне управління Національної поліції в Рівненській області невідкладно розпочати розслідування справи.

На Рівненщині суд виніс ухвалу, у якій зобов’язав Національну поліцію відкрити кримінальне провадження проти голови Рівненської обласної ради Сергія Кондрачука.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на rivne.church.ua, 20 липня відбулося засідання Рівненського міського суду, на якому розглянули колективну скаргу духовенства Рівненської єпархії Української Православної Церкви, щодо не внесення відомостей про кримінальні  правопорушення, вчинені Сергієм Кондрачуком, до Єдиного реєстру досудових розслідувань.  

«Сергій Кондрачук, зловживаючи своїм службовим положенням та керуючись особистими релігійними переконаннями, розпалює у воєнний час міжконфесійну ворожнечу в Рівненській області, закликає до захватів храмів УПЦ, принижує вірян та священників УПЦ, тим самим порушуючи їх конституційні права», - підкреслили у єпархії.

Слідчий суддя задовольнив скаргу та зобов’язав Головне управління Національної поліції в Рівненській області  невідкладно розпочати розслідування  справи.

«Рішення законне. Кожен громадян України має рівні права, згідно Конституції України. Відтак, кожен, хто порушує ці права через якісь власні уподобання буде відповідати перед законом», – коментує ухвалу правозахисниця Рівненської єпархії УПЦ Раїса Дмитренко. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 июля
21 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.