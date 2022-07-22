Николай Тищенко поблагодарил семью Романа Яремчука за помощь в сборе на ВСУ

Автомобили приобретены за средства, собранные в рамках проекта ”CHARITY DINNERS” фонда Николая Тищенко “Дорога мира”. Проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Украины.

Отдельно депутат поблагодарил семью футболиста Романа Яремчука. По его словам, Яремчук внес очень весомый вклад в благотворительный проект Дорога Мира.



“Для меня важно, что люди не жалеют для нашего проекта действительно дорогих вещей. Дорогих не в смысле ценника, а вещей, связанных с личными событиями. Например, нападающий Роман Яремчук не пожалел свой кубок. Когда такие вещи уходят на аукционах - сердце разрывается. Но это показатель - люди расстаются с дорогими себе предметами, чтоб помочь еще более дорогому - своей стране”, - отметил Тищенко.



Что касается автомобилей, то по словам нардепа - пять Volkswagen Т5 будут переданы на баланс ВСУ, остальные Главному управлению разведки минобороны Украины. Автомобили оборудованы всем необходимым для решения задач в зоне боевых действий.



Также Николай Тищенко поблагодарил МИД Украины, всех дипломатов, политических и культурных деятелей по всему миру, поддерживающих проект “Кулинарная дипломатия“, а также отметил, что и другие украинские спортсмены не остаются в стороне. Например, легендарный Сергей Ребров передал для благотворительного аукциона футболку и мячи с исторических матчей.



Инициатива ”CHARITY DINNERS” - это серия благотворительных ужинов, во время которых фонд Дорога мира собирает средства на нужды ВСУ. На первом благотворительном ужине в Праге организаторам удалось собрать 2,2 миллиона гривен.



Следующая партия техники будет передана защитникам Николаева.