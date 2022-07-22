У Києво-Печерській лаврі у день засновника монастиря - преподобного Антонія - звершать 6 літургій

У суботу, 23 липня, православні відзначають день пам'яті преподобного Антонія Печерського – засновника Києво-Печерського монастиря.

День небесного покровителя святкує керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич).

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, цього дня у Києво-Печерській лаврі звершать 6 Божественних літургій.

06.00 – Хрестовоздвиженський храм. Полунощниця.

05.30 – Ближні печери.

06.30 – Хрестовоздвиженський храм.

08.00 – Храм ікони Божої Матері «Живоносне Джерело»: (після закінчення – освячення води на колодязі прп. Антонія Печерського).

08.30 – Успенський собор: (після закінчення - хресний хід на Ближні печери).

Божественну літургію в Успенському соборі очолить Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій. ⠀

Цього дня керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) святкує день тезоіменитства. Ім'я на честь преподобного Антонія Печерського владика отримав під час чернечого постригу у 1994 році, до останнього моменту не знаючи, хто зі святих стане його небесним покровителем.

Пізніше митрополит Антоній згадував, що пережив величезну вдячність, дізнавшись, що ним став преподобний Антоній Печерський і відчув, що духовними узами пов'язаний із подвижниками Києво-Печерської лаври.

В день святих іменин владика Антоній приймає вітання від єпископату та духовенства, представників Помісних Православних Церков, віруючих та молиться за мир в Україні.