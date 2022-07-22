Николай Тищенко “привез” с ужина в Праге 10 автомобилей для ЗСУ

Автомобили приобретены за средства, собранные в рамках проекта ”CHARITY DINNERS” фонда Николая Тищенко “Дорога мира”. Проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Украины.

По словам Николая Тищенко, автомобили оборудованы всем необходимым для решения задач в зоне боевых действий.

“Мы передаем эти автомобили для наших защитников. Я уверен, что они сослужат добрую службу для защиты нашей страны. Две недели над ними работали специалисты, чтобы адаптировать их для использования в горячих точка. Мы проверили все системы и сделали все, чтобы наши защитники чувствовали себя комфортно защищая нашу Родину”, - заявил Тищенко при передаче автомобилей военнослужащим.

Депутат отметил, что пять Volkswagen Т5 будет переданы на баланс ВСУ, остальные Главному управлению разведки минобороны Украины.

Николай Тищенко отдельно поблагодарил МИД Украины, всех дипломатов, политических и культурных деятелей по всему миру, поддерживающих проект “Кулинарная дипломатия“, а также отметил, что украинские спортсмены не остаются в стороне. Например, семья футболиста Романа Яремчука внесла очень весомый вклад в благотворительный проект “Дорога Мира“.

Инициатива ”CHARITY DINNERS” - это серия благотворительных ужинов, во время которых фонд “Дорога Мира“ собирает средства на нужды ВСУ. На первом благотворительном ужине в Праге организаторам удалось собрать 2,2 миллиона гривен.

Следующая партия техники будет передана защитникам Николаева.