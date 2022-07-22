Румунська Церква передала 2 тонни гумдопомоги для нужденних Рівненської єпархії УПЦ

Віруючі Румунської Православної Церкви зібрали дві тонни продуктів для парафіян Рівненської єпархії УПЦ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на rivne.church.ua, вантаж доставили волонтери Рівненської єпархії.

«Румунська Православна Церква допомагає сьогодні всій Україні, збираючи та доставляючи різноманітну допомогу», – розповів протоієрей Віктор Земляний, секретар Рівненської єпархії. Він додав, що продукти будуть розфасовані та роздані малозабезпеченим сім'ям та вимушеним переселенцям.

Раніше парафіяни Свято-Троїцького храму в румунському місті Брашов організували доставку гуманітарного вантажу до центру «Благовість» при храмі Георгія Побідоносця до Сторожинця на Буковині.

В Україну доставили електрогенератори, медичне та санітарно-технічне обладнання, ліки, меблі, засоби гігієни, підгузки, матраци, продукти харчування та одяг. Все це призначено для переселенців, які проживають у гуманітарному центрі «Благовість», який заснував та координує благочинний Сторожинецького округу протоієрей Василь Ковальчук, та для медичного центру, збудованого та обладнаного Церквою.