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На Вінниччині, Франківщині, Полтавщині та Одещині священники УПЦ відспівали загиблих захисників України

21.07.2022 / 15:50
На Вінниччині, Франківщині, Полтавщині та Одещині священники УПЦ відспівали загиблих захисників України
Источник: Центр информации УПЦ
Вічна пам’ять загиблим Героям!

Священники Української Православної Церкви відспівали п’ятьох загиблих Захисників України.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на news.church.ua, у Вінниці 18 липня настоятель храму святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова протоієрей Василій Сонін та клірик храму протоієрей Віталій Білявський звершили чин похорону новопреставленного воїна Віталія Антонюка.

«23-річний Віталій загинув у бою від жорстоких ножових поранень 14 липня, боронячи нашу країну від ворога на Миколаївському напрямку», – йдеться у повідомленні пресслужби Вінницької єпархії.

Після заупокійного богослужіння священники передали батькам та рідним загиблого воїна співчуття і слова підтримки від митрополита Варсонофія та духовенства Вінницької єпархії, а також подякували батькам за виховання сина-героя.

Також у Вінницькій єпархії, у Літинському благочинні, відспівали загиблого Захисника України Олександра Філоненка.

Загинув воїн Олександр від осколкових поранень в бою за Бахмут.

Митрополит Варсонофій та духовенство Вінницької єпархії висловлюють щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

На Франківщині 19 липня у селі Вишків звершили чин заочного відспівування  загиблого воїна ЗСУ Ігоря Кітраля.

Духовенство та миряни Івано-Франківської єпархії висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя і просять усіх молитися за упокоєння його душі.

У Миргороді священники Полтавської єпархії відспівали загиблого Захисника України Романа Барабаша.

Загиблому було 43 роки. У нього залишилися дружина, син та мати.

На Одещині 20 липня у Димитрівському храмі села Жовтий Яр відспівали сина настоятеля храму – воїна Богдана Каплуна.

Чин поховання загиблого військового звершив благочинний Татарбунарського округу протоієрей Миколай Павлов у співслужінні духовенства благочиння.

Одеська єпархія висловлює щирі співчуття батькові загиблого Героя протоієрею Анатолію Каплуну, його родині та близьким.

Вічна пам’ять загиблим Героям!

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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