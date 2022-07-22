Священник УПЦ пояснив, як навчитися молитися

Дар молитви - мистецтво з мистецтв. Вчитися молитися треба все життя.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це YouTube-каналу «Православная Церковь», розповів благочинний другого Дарницького благочиння Української Православної Церкви, настоятель храму праведного Іоанна Кронштадтського протоієрей Нестор Коломієць.

«Перше, що необхідно при молитві – це розуміти слова. Ми маємо концентрувати всю свою свідомість, весь свій розум на словах молитви», - наголосив священник.

Він додав, що при читанні молитов важливо не відволікатися, думати про щось стороннє, а зосередитися на сенсі слів, що вимовляються.

Отець Нестор застеріг від пошуку надприродних відчуттів під час молитви.

«Святі подвижники навчають нас не піддаватися емоціям, бути дуже акуратними з відчуттями та переживаннями під час молитви, тому що легко можна впасти в самообман, уявляючи себе великим молитвенником і ніби відчуваючи сходження на себе благодаті, відчуваючи якісь надприродні почуття. Це все, особливо у перші дні та роки молитви, може бути самообманом», - сказав священник.

Протоієрей Нестор закликав у молитві не тільки просити у Бога чогось, але каятися у гріхах і дякувати.

«Дуже важливо молитися не лише за написаними словами, а й своїми словами просити у Господа прощення гріхів, дякувати Господу за милості, які Він посилає. Не тільки просити, а щоб молитва була і подячною, славослівною, покаяною. Покаяння є основою наших відносин з Господом. Без покаяння немає духовного життя», - підсумував священник.