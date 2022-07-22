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У Вінниці УПЦ передала допомогу військовим ЗСУ та біженцям

21.07.2022 / 13:59
У Вінниці УПЦ передала допомогу військовим ЗСУ та біженцям
Источник: Центр информации УПЦ
Голова координаційної ради Жмеринського району висловив подяку митрополиту Варсонофію за всебічну допомогу ЗСУ

У Вінниці Свято-Троїцький Браїлівський жіночий монастир Української Православної Церкви допоміг вимушеним переселенцям продуктами харчування та засобами особистої гігієни.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Фейсбук Вінницької єпархії, монастир та єпархіальний відділ соціального служіння передали допомогу переселенцям, які мешкають у Вінниці та в селах Потоки та Рижавка.

Молоко та засоби особистої гігієни зібрані та передані зусиллями благодійників обителі.

Також у Браїлівський старостинський округ передано близько 200 літрів молока для вимушених переселенців.

З благословення митрополита Варсонофія у Вінниці таку ж допомогу сім'ям, які постраждали від війни, передав начальник єпархіального відділу соціального служіння протоієрей Олександр Орайло.

Голова координаційної ради Жмеринського району висловив подяку митрополиту Варсонофію за всебічну допомогу ЗСУ.

Голова координаційної ради Жмеринського району, голова спілки АТО Микола Окаєвич та староста Браїлівського старостинського округу Ростислав Сваричевський передали подяку від імені своїх громад за всебічну соціальну роботу для підтримки Збройних Сил України.

Подяку висловили також настоятельці Троїцького Браїлівського жіночого монастиря ігумені Антонії (Стеценко) та економіці архімандриту Єноху (Тораку).

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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