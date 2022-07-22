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В Одесі УПЦ на вокзалі організували харчування для біженців та нужденних

21.07.2022 / 13:40
В Одесі УПЦ на вокзалі організували харчування для біженців та нужденних
Источник: Центр информации УПЦ
Кожному намагаємося приділити увагу і не тільки нагодувати, але й підтримати

На залізничному вокзалі Одеси священнослужителі, православна молодь та волонтери щоденно, без вихідних, готують чай та випічку для біженців.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу Одеської єпархії, кілька днів на тиждень відбувається роздача комплексних обідів.

«Бувають різні дні: іноді людей мало, іноді вишиковуються черги і через наших волонтерів проходить до 200 осіб. Кожному намагаємося приділити увагу і не тільки нагодувати, але й підтримати, проявити турботу, дати людям відчути, що вони не кинуті напризволяще, подарувати іконки, надихнути рухатися далі та планувати своє життя», - поділилися у Одеській єпархії.

З перших днів війни священники та віряни УПЦ Одещини надають всесторонню підтримку біженцям, військовим та всім, хто цього потребує.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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