В Одесі УПЦ на вокзалі організували харчування для біженців та нужденних

На залізничному вокзалі Одеси священнослужителі, православна молодь та волонтери щоденно, без вихідних, готують чай та випічку для біженців.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу Одеської єпархії, кілька днів на тиждень відбувається роздача комплексних обідів.

«Бувають різні дні: іноді людей мало, іноді вишиковуються черги і через наших волонтерів проходить до 200 осіб. Кожному намагаємося приділити увагу і не тільки нагодувати, але й підтримати, проявити турботу, дати людям відчути, що вони не кинуті напризволяще, подарувати іконки, надихнути рухатися далі та планувати своє життя», - поділилися у Одеській єпархії.

З перших днів війни священники та віряни УПЦ Одещини надають всесторонню підтримку біженцям, військовим та всім, хто цього потребує.