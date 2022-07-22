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Соціальний відділ УПЦ передав гуманітарний вантаж мешканцям Херсона

21.07.2022 / 13:25
Соціальний відділ УПЦ передав гуманітарний вантаж мешканцям Херсона
Источник: Центр информации УПЦ
Гуманітарну допомогу роздавали сім’ям з маленькими дітьми та нужденним, а частину продуктів використали для соціальної кухні

Синодальний відділ Української Православної Церкви з соціально-гуманітарних питань, за підтримки Фонду Блаженнішого Митрополита Онуфрія «Мир Вам», придбав для православної громади Херсона продукти, дитяче харчування та ліки на 100 тис. грн.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на Телеграм «Церква допомогає», «Місія Милосердя» прийшла на допомогу громаді херсонського храму на честь Касперівської ікони Пресвятої Богородиці

«Від імені відділу у справах сім’ї Херсонської єпархії та мешканців міста висловлюємо вам велику вдячність за підтримку та допомогу. Просимо ваших молитов», - написав у подячному листі настоятель храму Касперівської ікони та керівник єпархіального відділу у справах сім’ї протоієрей Іоанн Гордієнко.

Гуманітарну допомогу роздавали сім’ям з маленькими дітьми та нужденним, а частину продуктів використали для соціальної кухні. Благодійна трапезна при церкві Касперівської ікони працює з перших днів війни. Щоденно там харчується близько 200 людей.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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