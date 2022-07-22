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На Рівненщині священники УПЦ провели велопаломництво для дітей

21.07.2022 / 13:13
На Рівненщині священники УПЦ провели велопаломництво для дітей
Источник: Центр информации УПЦ
Велоподорож закінчилася подячною молитвою біля поклонного хреста в селі Великі Межиричі

На Рівненщині священники Української Православної Церкви разом з дітьми здійснили 40-кілометрову велоподорож.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу Рівненської єпархії, у велопаломництві взяли участь 35 дітей із сіл Великі Межиричі, Городище, Застав'я, Іванівка та Столпін. Колону супроводжував «автомобіль підтримки».

Перед початком пробігу в Петропавлівському храмі села Великі Межиричі звершили молебень, який очолив настоятель храму протоієрей Георгій Сухий. Першу зупинку зробили у Миколаївському храмі села Застав'я, де настоятель протоієрей Олександр Шостак розповів дітям історію приходу. Потім вирушили до Свято-Казанського храму, де сестри почастували учасників обідом. Після цього заїхали до храму Іоанна Богослова села Дивень та до Михайлівського храму села Щокичин.

Велику зупинку для відпочинку зробили на хуторі Воронуха. Дорослі та діти приготували смачний обід. Після трапези відпочивали, спілкувалися, грали, купалися. Велоподорож закінчилася подячною молитвою біля поклонного хреста в селі Великі Межиричі.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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