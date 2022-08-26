«15 миллионов для ВСУ за 3 ужина? Мне кажется хороший результат», - Алла Барановская о проекте «Сharity dinners»

В комментарии нашему изданию она рассказала, что такое проект «Сharity dinners», который она совместно с фондом «Дорога мира» мужа Николая Тищенко реализует по миру.

«Если сказать простыми словами, то «Сharity dinners» – это закрытый благотворительный ужин, который мы проводим для иностранцев, где, во-первых, знакомим их с украинской кухней и культурой, а во-вторых, проводим благотворительный аукцион, на котором продаем лоты, связанные с Украиной. Мы специально выбрали такой формат, чтоб мероприятия происходили вне Украины. Так, про войну не забывает европейская и мировая элита и понимает, за что мы боремся. Ну и понятно, что сейчас финансовая помощь нашей стране нужна именно извне», - говорит Барановская.

По словам супруги Тищенко, идея проекта «Сharity dinners» родилась в телефонном разговоре с мужем в первые дни войны.

«Далее, муж позвонил своей коллеге по «Мастершеф» Оле Мартыновской, и этот проект уже стал более реалистичным, - рассказывает Барановская. - Процесс выглядит так: я с командой отвечаю за всю организационную часть, Николай за поддержку проекта как внутри страны, так и за ее пределами. Более половины гостей – это его личные контакты. Помогает МИД, за это отдельная благодарность Дмитрию Кулебе. Оля Мартыновская и Владимир Ярославский отвечают за всю кулинарную часть. Они же отбиваются от просьб поделиться рецептами».

«Иностранцы просто в восторге от нашей кухни и мастерства шеф-поваров. Меня поддержала моя самая близкая подруга и мой партнёр по другим проектам Алиса Хомер, мы вместе прошли первую войну и, осознавая важность сборов, частично отложили свой бизнес и жизнь чтоб поставить на ноги проект «Сharity dinners» и привлекать ещё больше средств для наших ЗСУ», - акцентировала внимание Алла Барановская.

По её словам, на сегодняшний день проект уже собрал 15 миллионов гривен. При этом команда «Сharity dinners» не планирует останавливаться и на осень запланированы следующие ужины.

«15 миллионов для ВСУ за 3 ужина? Мне кажется, что это хороший результат. Даже отличный. Когда мы проводили первый ужин в Праге, мы не рассчитывали, что проект «взлетит». Теперь у нас есть несколько заявок от крутых мировых ресторанов, которые сами предлагают организовать у них «Charity dinners». Это говорит о том, что Украина не выпадает из мировой повестки и весь цивилизованный мир готов подставить плечо Украине и ее защитникам», - резюмирует Барановская.