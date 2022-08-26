Войти | Зарегистрироваться
17:54

пятница,
26 августа
Онлайн
Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів
Фінанси
Знижки вже багатомільйонні: в Євпаторії у Криму – бум на продаж готелів
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Світ
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

«15 миллионов для ВСУ за 3 ужина? Мне кажется хороший результат», - Алла Барановская о проекте «Сharity dinners»

25.08.2022 / 14:57
Известная киевская бизнесвумен Алла Барановская впервые с начала войны прокомментировала благотворительную деятельность.

В комментарии нашему изданию она рассказала, что такое проект «Сharity dinners», который она совместно с фондом «Дорога мира» мужа Николая Тищенко реализует по миру. 

«Если сказать простыми словами, то «Сharity dinners» – это закрытый благотворительный ужин, который мы проводим для иностранцев, где, во-первых, знакомим их с украинской кухней и культурой, а во-вторых, проводим благотворительный аукцион, на котором продаем лоты, связанные с Украиной. Мы специально выбрали такой формат, чтоб мероприятия происходили вне Украины. Так, про войну не забывает европейская и мировая элита и понимает, за что мы боремся. Ну и понятно, что сейчас финансовая помощь нашей стране нужна именно извне», - говорит Барановская. 

 

 По словам супруги Тищенко, идея проекта «Сharity dinners» родилась в телефонном разговоре с мужем в первые дни войны. 

 

«Далее, муж позвонил своей коллеге по «Мастершеф» Оле Мартыновской, и этот проект уже стал более реалистичным, - рассказывает Барановская. - Процесс выглядит так: я с командой отвечаю за всю организационную часть, Николай за поддержку проекта как внутри страны, так и за ее пределами. Более половины гостей – это его личные контакты. Помогает МИД, за это отдельная благодарность Дмитрию Кулебе. Оля Мартыновская и Владимир Ярославский отвечают за всю кулинарную часть. Они же отбиваются от просьб поделиться рецептами».

 

«Иностранцы просто в восторге от нашей кухни и мастерства шеф-поваров. Меня поддержала моя самая близкая подруга и мой партнёр по другим проектам Алиса Хомер, мы вместе прошли первую войну и, осознавая важность сборов, частично отложили свой бизнес и жизнь чтоб поставить на ноги проект «Сharity dinners» и привлекать ещё больше средств для наших ЗСУ», - акцентировала внимание Алла Барановская. 

По её словам, на сегодняшний день проект уже собрал 15 миллионов гривен. При этом команда «Сharity dinners» не планирует останавливаться и на осень запланированы следующие ужины.  

 

 

«15 миллионов для ВСУ за 3 ужина? Мне кажется, что это хороший результат. Даже отличный. Когда мы проводили первый ужин в Праге, мы не рассчитывали, что проект «взлетит». Теперь у нас есть несколько заявок от крутых мировых ресторанов, которые сами предлагают организовать у них «Charity dinners». Это говорит о том, что Украина не выпадает из мировой повестки и весь цивилизованный мир готов подставить плечо Украине и ее защитникам», - резюмирует Барановская.

 

 
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
26 августа
25 августа
24 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.