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У магазині біля автовокзалу Дніпра чоловік зі зброєю погрожував розправою: його вже затримали

25.08.2022 / 20:36
У магазині біля автовокзалу Дніпра чоловік зі зброєю погрожував розправою: його вже затримали
У Дніпрі 25 серпня спецпризначенці КОРД затримали озброєного чоловіка. У нього вилучили зброю. За попередніми даними, це – пневматичний пістолет.

Пресслужба поліції Дніпропетровщини у коментарі 24 каналу повідомила, що наразі триває слідство. Повідомлення правоохоронцям надійшло близько 16:20.

Інцидент відбувся в одному з кафе, розташованому поблизу автовокзалу. За даними місцевих телеграм-каналів, чоловік погрожував людям розправою.

Деталі затримання

У поліції розповіли, що на місце інциденту прибула слідчо-оперативна група поліції, а також – поліцейські спецпідрозділу КОРД. Правоохоронці затримали 23-річного місцевого жителя. У нього вилучили знаряддя злочину.

Деталей наразі не розкривають. 

За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство),
– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. 

 

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