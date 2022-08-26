У Запоріжжі обговорили план евакуації у випадку вибуху на ЗАЕС

У Запоріжжі обговорили можливі плани евакуації

Так, очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що наразі владою розроблено декілька планів. Вони розраховані на тимчасово окуповані та на підконтрольну території.

За словами голови області, уже відпрацьована система термінового оповіщення населення про порядок дій та конкретний вид небезпеки доступними методами та на всіх доступних інформаційних ресурсах.

Ми маємо чітко розуміти свої можливості. Оскільки у разі реальної небезпеки від дій російських загарбників вже не буде часу міркувати, необхідно буде чітко дотримуватися попередньо затвердженого плану дій,

– заявив Старух.

Він також додав, що профільні підрозділи займаються опрацюваннями точок збору у випадку евакуації цивільних.