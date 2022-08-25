На Закарпатті та Чернігівщині освятили нові каплиці УПЦ

На Чернігівщині у селі Карильське – рідному селі преподобного Лаврентія Чернігівського освятили нову каплицю Української Православної Церкви.
Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на orthodox.cn.ua, чин освячення каплиці в ім'я преподобного Лаврентія звершив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент.
Після освячення архієрей очолив у новій каплиці Божественну літургію.
За богослужінням духовенство та віруючі молилися за мир в Україні, за українських військових та мирних жителів, які страждають від війни.
На Закарпатті нову каплицю УПЦ освятили у селі Підплеша у Хустській єпархії.
З благословення митрополита Хустського та Виноградівського Марка вікарій Хустської єпархії чин освячення звершив єпископ Угольський Симеон.