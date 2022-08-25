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На Закарпатті та Чернігівщині освятили нові каплиці УПЦ

24.08.2022 / 16:15
На Закарпатті та Чернігівщині освятили нові каплиці УПЦ
Источник: Центр інформації УПЦ
За богослужінням духовенство та віруючі молилися за мир в Україні, за українських військових та мирних жителів, які страждають від війни

На Чернігівщині у селі Карильське – рідному селі преподобного Лаврентія Чернігівського освятили нову каплицю Української Православної Церкви.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на orthodox.cn.ua, чин освячення каплиці в ім'я преподобного Лаврентія звершив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент.

Після освячення архієрей очолив у новій каплиці Божественну літургію.

За богослужінням духовенство та віруючі молилися за мир в Україні, за українських військових та мирних жителів, які страждають від війни.

На Закарпатті нову каплицю УПЦ освятили у селі Підплеша у Хустській єпархії.

З благословення митрополита Хустського та Виноградівського Марка вікарій Хустської єпархії чин освячення звершив єпископ Угольський Симеон.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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