На Закарпатті та Чернігівщині освятили нові каплиці УПЦ

На Чернігівщині у селі Карильське – рідному селі преподобного Лаврентія Чернігівського освятили нову каплицю Української Православної Церкви.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на orthodox.cn.ua, чин освячення каплиці в ім'я преподобного Лаврентія звершив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент.

Після освячення архієрей очолив у новій каплиці Божественну літургію.

За богослужінням духовенство та віруючі молилися за мир в Україні, за українських військових та мирних жителів, які страждають від війни.

На Закарпатті нову каплицю УПЦ освятили у селі Підплеша у Хустській єпархії.

З благословення митрополита Хустського та Виноградівського Марка вікарій Хустської єпархії чин освячення звершив єпископ Угольський Симеон.